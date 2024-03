Le PSG dévore le BK Häcken et rejoint l’OL en demies

Paris Saint-Germain 3-0 BK Häcken

Buts : Chawinga (27e), Albert (70e) et Katoto (73e) pour les Parisiennes

Deux sur deux. Après la qualification de l’Olympique lyonnais face au Benfica mercredi, le Paris Saint-Germain composte lui aussi son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions en ne faisant qu’une bouchée du BK Häcken jeudi (victoire 3-0). Les Parisiennes, qui s’étaient difficilement imposées 2-1 lors du match aller dans le froid suédois, retrouveront ainsi les Lyonnaises au tour suivant.

C’est pratiquement les mêmes bourrasques glaciales qui ont accueilli les locales pour leur retour au Parc des Princes, qui a vu ses rangs être désertés, sauf par les ultras. Sur le terrain, les déserteuses sont suédoises, avec seulement trois tirs non cadrés au compteur en 90 minutes. Dont deux grâce à la crack qui avait déjà fait la différence au match aller : Rosa Kafaji (7e, 22e). Le reste de la partie est une balade de Tabitha Chawinga dans son couloir gauche, qui s’amuse à remiser pour Grace Geyoro (9e) ou s’enfonce seule tête baissée dans des duels perdus d’avance (15e, 17e). Sa partenaire en attaque Marie-Antoinette Katoto multiplie les frappes dans le petit filet extérieur (10e, 19e), sans être autant dangereuse que ce centre (tir ?) lobé de Sandy Baltimore qui oblige Jennifer Falk à un arrêt en deux temps (18e). C’est finalement bien la Malawite qui délivrera le PSG, à la conclusion d’une percée de Katoto avec un gros tir croisé finissant en poteau rentrant (1-0, 27e). Une première période qui se conclut par une tête totalement manquée de la numéro 9 des Bleues, pour fêter sa convocation du jour.

Pluie de buts et de confiance

La seconde période sera étonnamment beaucoup moins animée, malgré les buts empilés par les Parisiennes. La milieu de terrain américaine Korbin Albert d’abord, pourtant en plein cœur d’une polémique pour des partages et des likes de contenus à caractère homophobe et transphobe, s’offre un golazo sur une lourde frappe flottante à 30 mètres (2-0, 70e). Avant de voir Marie-Antoinette Katoto enfin concrétiser ses occasions après un énorme taf de Sakina Karchaoui pour mystifier la défense suédoise (3-0, 73e). L’attaquante parisienne avait cru quelques minutes plus tôt marquer le but du break sur une première combinaison avec le feu follet de Salon-en-Provence, mais Jennifer Falk s’en était sortie à l’arrache, supplée par Aivi Luik sur sa ligne (50e). C’est elle aussi qui gaspille un bon ballon glissé par Tabitha Chawinga, dans un face-à-face raté (61e).

Une partie en manque de réussite pour la Parisienne, mais finalement récompensée sur ce caviar d’une de ses coéquipières en Bleues. En pointe, elle n’a perdu que très peu de ballons (94% de passes réussies), a tiré à six reprises, réussi deux dribbles sur les cinq tentés et trois sur trois de ses passes en profondeur. Une performance qui tranche avec ses récentes sorties et qui devrait rassurer une équipe de France en manque de certitudes à la veille de matchs décisifs pour la qualification à l’Euro 2025, contre l’Irlande (5 avril) et la Suède (9 avril). Face à Benfica, Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani avaient donné le ton à six jours du début du rassemblement. Le prochain trio tricolore sera-t-il complété par Marie-Antoinette Katoto ? Les trois comparses en Bleues se retrouveront dans tous les cas les 20-21 et 27-28 avril prochains pour les demi-finales de Ligue des champions, dans une affiche franco-française qui assure à la FFF de placer un de ses poulains dans la finale de Bilbao.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Kiedrzynek – Le Guilly, Gaetino, De Almeida, Karchaoui – Baltimore, Albert, Geyoro – Vangsgaard, Chawinga – Katoto. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

BK Häcken (4-2-3-1) : Falk – Wijk, Rybrink, Luik, Nelhage – Sorensen, Curmark – Bergstrom, Kafaji, Jusu Bah – Schöder. Entraîneur : Mak Lind.

