Grace Geyoro : « Les votants regardent-ils les matchs ? »

Qui est l’imposteur ?

Si le résultat du Ballon d’or masculin fait débat, le classement de la compétition féminine pose lui aussi un certain nombre de questions. Pourquoi Ada Hegerberg est-elle 14e alors que la Norvégienne a multiplié les pépins physiques et a dû rester spectatrice de la plupart des matchs décisifs de l’Olympique lyonnais la saison passée ? Comment Alexia Putellas, déclassée en club et en sélection, a-t-elle pu se retrouver dans le top 10 ? Des bizarreries parmi d’autres qui ont fait hausser les sourcils de Grace Geyoro, classée en 30e position. « Quels sont les journalistes qui votent ? S’il vous plaît… Regardent-ils les matchs ? LOL », a-t-elle tweeté dans la soirée.

Quels sont les journalistes qui votent? SVP… Regardent-ils les matchs? 👀 LOL Bonne Cérémonie 😅 #BallonDor Femmes — Grace Geyoro (@GraceGeyoro) October 28, 2024

Spoiler : non.

« Elle me fait penser à Kylian Mbappé ou Erling Haaland »