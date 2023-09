Quatorze mois plus tard, Marie-Antoinette Katoto a enfin rejoué

Grande nouvelle pour les Bleues et leur rêve olympique.

Marie-Antoinette Katoto a fait son retour en compétition officielle, ce dimanche. L’attaquante du Paris Saint-Germain, victime d’une rupture d’un ligament latéral antérieur du genou droit et d’une fissure au ménisque en juillet 2022 lors de l’Euro, est entrée en jeu lors de Bordeaux-PSG. Alors que les Parisiennes menaient déjà 3-0 dans cette affiche de la 1re journée de D1 Arkema, elle a pris la place de Lieke Martens, plus d’un an après sa blessure. Une entrée qui n’a pas permis aux Parisiennes d’aggraver le score, mais qui fera plaisir à Hervé Renard et Tony Estanguet.

Marie-Antoinette Katoto est DE RETOUR. 🔥🇫🇷 L’attaquante française est entrée en jeu face à Bordeaux… 430 jours après son dernier match. ✅ 🎥 @DAZNFootball pic.twitter.com/aNp09tqhoq — Footeuses (@foo_teuses) September 17, 2023

Eh bah, c’est Katoto !

Romain Molina et Marc Blata visés par une plainte de Kheira Hamraoui