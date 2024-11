La FIFA a déjà redistribué 156 millions de dollars aux clubs formateurs

La FIFA dans ses œuvres (de charité).

Deux ans après sa mise en service en novembre 2022, la Chambre de compensation de la FIFA, institution indépendante basée à Paris et régie par les autorités financières françaises, a publié ce mercredi le premier rapport sur ses opérations et ses activités. Chargée de veiller à ce que les paiements effectués par les nouveaux clubs soient correctement redistribués aux clubs formateurs, l’organisme se félicite dans le rapport de ses effets révolutionnaires en deux ans d’existence, plus de 350 millions de dollars attribués et 156 millions de dollars déjà distribués en rétribution de la formation.

FIFA has published the first report on the operations of the FIFA Clearing House 💪

Since the system was rolled out in November 2022, more than USD 350 million has been allocated to over 5,000 training clubs across the world:

— FIFA (@FIFAcom) November 20, 2024