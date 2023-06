Un club du Loiret subventionné par la FIFA

Cocorico.

La FIFA a dévoilé sa première aide pour financer un club amateur, ce mardi. Et c’est le SC Malesherbois, situé dans le Loiret, qui en est le premier bénéficiaire avec un don de 159 990 euros, soit davantage que son budget annuel. La Chambre de compensation de la FIFA a décidé de créer cette cellule pour « centraliser et automatiser les flux financiers interclubs », et indemniser les clubs pour tout joueur transféré dans une grande écurie européenne entre ses 12 et 15 ans. « Ce premier versement en faveur du SC Malesherbois illustre l’apport positif et efficace de la Chambre de compensation à la pyramide du football », a déclaré Emilio García Silvero, directeur Juridique et Conformité de la FIFA.

« Il s’agit d’un processus entièrement automatique. Nous n’avons fait que suivre les instructions de la Chambre de compensation, souligne Emmanuel Esnault, président du SC Malesherbois, avant de poursuivre. Nous n’avons pas eu besoin de demander le versement de cette rétribution, ce qui constitue un vrai plus pour de petits clubs comme le nôtre ». Le siège de la Chambre des compensations se situe à Paris et est régi par les autorités françaises.

Ma question préférée : qu’es’ j’vais faire de tout cet oseille ?

