Une enquête pour harcèlement en ligne ouverte après une plainte de Kheira Hamraoui

Nouvel épisode dans l’affaire Hamraoui.

Victime d’une agression et embarquée dans un long feuilleton judiciaire depuis plus d’un an, Kheira Hamraoui ne compte pas se laisser faire. Selon le quotidien L’Équipe, une enquête a été ouverte à la suite d’une plainte d’Hamraoui pour harcèlement, menaces et menaces de mort en ligne. Cette nouvelle procédure viserait des internautes anonymes auteurs de menaces sur les réseaux sociaux dont trois personnes déjà identifiées et convoquées par le pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) pour réaliser un stage de citoyenneté. Le journaliste Romain Molina et l’influenceur Marc Blata seraient aussi visés par la plainte.

Trois personnes, auteurs de menaces sur internet, ont déjà été convoquées par le pôle national de lutte contre la haine en ligne pour un stage de citoyenneté. Le journaliste Romain Molina et l'influenceur Marc Blata sont visés par la plainte d'Hamraoui https://t.co/wJEtCWCGmH pic.twitter.com/oblO04rq67 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 31, 2023

Après avoir diffusé en janvier 2022 des enregistrements privés d’Hamraoui pour détourner l’attention de la justice vers sa relation extraconjugale avec Eric Abidal et préserver Aminata Diallo, Marc Blata a vu son compte Instagram être supprimé récemment à la suite de dizaines de signalements pour escroquerie. De son côté, Romain Molina a été pointé du doigt pour son rôle dans l’affaire de l’agression de la footballeuse, un rapport de police du 16 septembre 2022 estimant même que « c‘est par le biais de cet influenceur du monde du football qu’une partie de la cabale visant Kheira Hamraoui avait été d’ailleurs orchestrée ». Contacté par L’Équipe, il ni avoir mené la moindre vendetta contre la joueuse.

Hervé Renard : « Une immense fierté »