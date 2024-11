D1 Arkema : victoires des deux Paris et de Dijon

Un premier nul en championnat cette saison, pour le Paris Saint-Germain ?

Et non, toujours pas ! Car lors de la huitième journée de D1 Arkema disputée ce samedi, le leader a vu Marie-Antoinette Katoto tout renverser et lui offrir la victoire au cœur du second acte en exploitant une grossière erreur d’Elisa Launey. L’attaquante avait déjà répondu de la tête sur un corner en première période à Lucie Calba, qui a ouvert le score au bout d’une poignée de minutes en faveur de Reims (dixième).

De leur côté, Dijon (quatrième) et le Paris FC (troisième) se sont facilement imposés : les Bourguignonnes ont écrasé Guingamp (dernier) en inscrivant leurs quatre buts sur la fin (dont un à la 86e, et deux dans le temps additionnel) grâce notamment à leur supériorité numérique (expulsion d’Agathe Ollivier), alors que les filles de la capitale menaient déjà de trois réalisations à la 39e et ont donc écrasé Strasbourg (neuvième).

Attention, le meilleur est à venir…

Dijon 4-0 Guingamp

Buts : Terchoun (71e), Picard (86e), Wu (90e+5) et Krezyman (90e+6)

Strasbourg 1-4 Paris FC

Buts : Hoeltzel (42e) pour Strasbourg // Thiney (11e), Mateo (34e), Korosec (39e) et Dufour (86e) pour le Paris FC

Reims 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Calba (6e) pour Reims // Katoto (38e et 68e) pour le Paris Saint-Germain

