Le Parc des Princes, symbole du PSG, est au cœur d’un bras de fer entre le club et la mairie de Paris. Lors de l’inauguration du centre d’entraînement à Poissy, Nasser al-Khelaïfi a lâché une nouvelle déclaration : « On va partir. On n’a pas le choix. » La raison, selon le président du PSG, est le refus persistant de la mairie de vendre ou d’autoriser une extension du stade, même financée par le club. L’alternative alors serait de construire un nouveau stade en banlieue. Mais pour les supporters, c’est hors de question.

« Ce stade est notre maison »

Le Collectif Ultras Paris a publié mardi soir un communiqué : « Nous ne serons pas la génération qui verra le PSG quitter Paris et son Parc des Princes. » Pour le groupe, le Parc, c’est une affaire d’ADN, et une rupture serait impensable.

Les ultras demandent à « renouer le dialogue » et proposent même des solutions telles qu’un « bail emphytéotique », un « financement partagé des travaux » ou l’exploitation commerciale des environs. Ils appellent finalement à une manifestation pacifique.

Quand tes ultras eux-mêmes appellent au calme, c’est peut-être que t’es allé un peu trop loin.

