Le PSG est favori de la Coupe du monde des clubs

Si l’Inter Miami est chapeau 4 et que Salzbourg est chapeau 2, cela signifie-t-il Lionel Messi est plus nul que Lucas Gourna-Douath ?

Personne n’attendait ce tirage, personne n’attend la compétition (Gianni Infantino excepté), mais la Coupe du monde des clubs aura bien lieu et se précise de jour en jour. Ce mardi, la compète de Miami, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet, a dévoilé ses chapeaux, et veut croire aux gros chocs à partir des quarts de finale. Les douze équipes européennes présentes sont dans les deux premiers chapeaux. Le PSG, avec le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich sera lui tiré au sort dans les premiers, avec les quatre clubs sud-américains (Palmeiras, River Plate, Flamengo et Fluminense). Europe exceptée, il est impossible pour deux équipes d’un même continent de s’affronter en poules. C’est pour mieux profiter du formidable Benfica – Seattle Sounders ou du très balèze Pachuca – Atlético de Madrid.

