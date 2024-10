Lionel Letizi va intégrer le staff des Bleues

Les Ty Zefs sont à la mode ? Letizi revient en force.

L’organigramme de l’équipe de France féminine continue d’évoluer. Après l’arrivée de Laurent Bonadei sur le banc, le nouveau sélectionneur des Bleues forment, petit à petit, son staff. D’après les informations du Parisien, Lionel Letizi va devenir l’entraîneur des gardiens.

Fort de son expérience à Nice

À 51 ans, l’ancien gardien aux quatre sélections passé par l’OGC Nice, le FC Metz, le Paris Saint-Germain et les Rangers avaient auparavant officié en tant que coach des portiers du Gym jusqu’en juin dernier. Dans les staffs de Claude Puel, Lucien Favre et Patrick Vieira, il s’était notamment occupé de David Ospina, Yoan Cardinale ou encore Walter Benítez. C’est sur la Côte d’Azur qu’il avait rencontré Laurent Bonadei, alors entraîneur de la réserve de l’OGC Nice, et Thomas Sammut, nouveau préparateur mental des Bleues.

Lionel Letizi va remplacer Gilles Fouache dans le staff. Ce dernier, présent en équipe de France féminine depuis 2018, a décidé de suivre Hervé Renard en Arabie saoudite où ils prennent la tête de la sélection nationale.

Maintenant, l’aventure peut enfin commencer.

