Laurent Bonadei revient sur la défaite des Bleues en Suisse

Meilleurs vœux et Bonadei !

Battues par la Suisse mardi soir, les Bleues version Laurent Bonadei ont connu leur première défaite face à une sélection contre laquelle elles restaient invaincues depuis près de 22 ans. Vu comme ça, ce n’est pas très glorieux, mais l’ancien joueur de Wasquehal a tenu à tempérer après la rencontre.

Bonadei demande de la patience

« C’est difficile de revenir au score, même si on a su le faire une fois en première mi-temps. Ça a été pour certaines leur premier match international, avec de l’émotion et de l’enjeu. Mais il y a eu beaucoup de changements, il faut du temps pour trouver des automatismes au sein d’un groupe, a-t-il déroulé. Il faut de la tolérance et de la patience. »

L’équipe de France a encore une sacrée marge de manœuvre pour rectifier le tir avant d’attaquer l’Euro 2025, en Suisse. « Je voulais me faire un avis sur ce qu’elles doivent améliorer pour franchir un cap, a-t-il continué. C’est un bon test pour comprendre que le niveau international est encore au-dessus. »

Allez, une petite victoire contre l’Espagne dimanche, et on en parle plus.

Les Bleues battues par la Suisse en amical