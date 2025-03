Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ St Lezin AS Mauges vs GJ St Florent Mesnil

Vous l’avez pas vu venir cette combinaison, hein ? Et bien les joueurs de St Lezin, si ! Tout part d’un coup franc très éloigné, tiré au second poteau, repris par un ciseau improbable qui se transforme en une superbe passe décisive. Comme quoi, il n’y a pas que des frappes de loin et des exploits solitaires en district !

2/ Sollies Farlede vs La Cadière US

On vous raconte pas la polémique dans le Var… À Farlède, ce week-end, l’équipe de football s’est distinguée par un superbe but… entaché d’une jolie erreur d’arbitrage. Sur le côté droit, le numéro 9 des blancs perd l’équilibre et touche le ballon du bras avant de servir son défenseur, qui tente une frappe « Beckhamesque » depuis la ligne médiane, et lobe le gardien visiteur, beaucoup trop avancé ! Il est tout de même bon de rappeler que les arbitres ne sont que des humains.

3/ Grentzingen FC vs Hochstatt AS

Que dire, si ce n’est que ce geste est parfait. D3 alsacienne ce week-end. Voici un merveilleux ciseau réalisé par un joueur de Grentzingen. L’équilibre, le geste, l’esthétique et la finition, tout y est. On notera aussi la qualité du centre du gauche qui a permis un tel geste. Bravo messieurs.

4/ Cran Olympique vs Foot Sud 74

Il est là, le premier but inscrit par une équipe à l’extérieur dans ce top. Servi par une transversale laser, l’ailier droit tente (très probablement) de centrer. Une tentative qui se transforme en centre-tir lob puis en but, grâce à l’erreur du gardien. À l’image ça donne quand même un joli but !

5/ ASPJJ vs GJ Pays Mont Blanc

Un top amateur n’en n’est pas un vrai sans son exploit individuel. Dans un cadre idyllique pour jouer au football, ce U15 de l’ASPJJ a mystifié toute la défense adverse. On retiendra tout particulièrement la prise de balle et le double contact pour éliminer le défenseur, sans oublier le rush solitaire qui s’en suit puis la frappe angle fermé. Un vrai régal !

