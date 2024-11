Le patron de l’Olympiakos veut s’offrir Vasco de Gama

Un nouveau super-vilain entre en scène.

Déjà patron de Nottingham Forest, de l’Olympiakos et de Rio Ave, le milliardaire grec Evángelos Marinákis lorgne maintenant du côté du Brésil, comme le rapporte ce mardi le Daily Mail. Et pas n’importe où : Vasco da Gama, un des plus grands clubs de Rio de Janeiro, dans lequel évolue Dimitri Payet, est dans sa ligne de mire. Celui qui a récemment été suspendu pour avoir craché devant un arbitre et qui surtout depuis ce mardi est poursuivi par la justice grecque dans une affaire de meurtre d’un policier, continue les manigances.

Les premières manœuvres pour un rachat seraient déjà en cours afin de s’offrir une prise de contrôle majoritaire du club des Camisas Negras. Mais attention, rien n’est encore signé. Pour l’instant, on en est au stade des échanges de regards entre les parties.

Avec Edu dans les bagages ?

Si le deal se concrétise, Marinákis agrandirait son empire et pourrait placer Edu, directeur sportif débauché d’Arsenal et figure emblématique du Corinthians, l’éternel rival de Vascol. Petit détail croustillant : Vasco était jusqu’à récemment sous la coupe de 777 Partners, groupe connu pour détenir le Red Star, sa tentative ratée de rachat d’Everton et surtout pour être en chute libre financière. Ces derniers sont désormais dans le viseur des autorités américaines, qui les accusent d’utiliser des clubs de football pour blanchir de l’argent, notamment via le club berlinois du Hertha BSC comme l’a révélé lundi le média d’investigation norvégien Josimar.

Une bande de joyeux lurons.

Dimitri Payet plante son premier doublé avec Vasco de Gama