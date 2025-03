Vers un retour à Marseille, donc.

Dimitri Payet ne sera pas prolongé par Vasco da Gama. C’est ce qu’a décidé le club brésilien ce dimanche, comme le rapporte l’agence de presse RTI Esporte. L’attaquant de 37 ans vit donc ses derniers mois à Vasco, où il sera automatiquement en fin de contrat le 30 juin prochain.

Censé quitter le Brésil lors du dernier mercato hivernal, Payet n’avait finalement pas trouvé de club pour rebondir. Si une prolongation de six mois était évoquée afin qu’il puisse disputer l’intégralité de la saison (qui se déroule sur l’année civile au Brésil), ce ne semble plus vraiment d’actualité dans les coulisses du club carioca.

Un temps de jeu en forte baisse ces derniers mois

Cette décision du board quant à l’avenir de Payet ne fait que traduire l’utilisation qui est faite du joueur ces derniers mois. Dans le championnat de l’État de Rio de Janeiro, il ne joue désormais que des bouts de matchs (pas plus de 16 minutes lors des quatre derniers matchs). Adoubé lors de ses débuts à l’été 2023, Payet ne fait désormais plus rêver son public brésilien. En un an et demi, il aura disputé un total de 67 matchs pour 7 buts inscrits.

À l’aube de ses 38 ans, Dimitri Payet s’offrira-t-il une dernière danse avant la retraite ?

