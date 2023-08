Payet, une samba comme dernière danse

Edinson Cavani à Boca Juniors, Ángel Di María au Benfica, et maintenant Dimitri Payet à Vasco de Gama. Non, le romantisme n’est pas totalement mort dans le monde du football. Au milieu d’un été submergé par une vague de départs vers l’Arabie saoudite – qui a également tenté de séduire le Réunionnais -, Dimitri Payet a lui opté pour une destination exotique au sens noble, et un dernier défi à la hauteur de son talent : une escapade brésilienne, à Rio de Janeiro, dans le mythique Club de Regatas Vasco de Gama, fondé en 1898. Pas le gros palmarès du Brésil, mais un nom mythique qui a vu passer des Juninho, Romario, Nenê, Coutinho, Sonny Anderson… Un plan B plutôt séduisant pour celui qui n’avait jamais envisagé de finir ailleurs qu’à Marseille, avant d’être largué par Pablo Longoria au début de l’été.

Joue-là comme Gignac… ou pas

Ce samedi après-midi, Dimitri Payet était encore au Vélodrome. Assis dans les loges du stade à côté de Jordan Amavi, flanqué d’une chemisette rouge vif, le Réunionnais a pu apprécier la victoire de ses anciens coéquipiers, après laquelle la nouvelle de son départ pour le Brésil a fuité. Quelques jours plus tôt, de l’autre côté de l’Atlantique, Vasco de Gama avait assuré, via son directeur sportif, être en négociation avec « un joueur énorme ». Sans mauvaise blague sur son poids, il s’agit donc bel et bien de l’international français aux 38 sélections et 8 buts en Bleus. Une jolie prise pour le club de Rio, où Payet retrouvera Gary Medel, mais aussi l’ancien portier lillois Léo Jardim.

Ce choix, déjà comparé à celui d’André-Pierre Gignac de rejoindre les Tigres de Monterrey en 2015, n’a en réalité pas grand-chose à voir. En dehors du fait qu’il s’agit ici du Brésil et non du Mexique, Dimitri Payet fait surtout ses valises à 36 ans (contre 29 ans pour Gignac à l’époque), et dans un club qui lutte pour sa survie, là où le buteur rejoignait une écurie de haut de tableau. Avec Vasco de Gama, le Réunionnais va certes découvrir les chaudes ambiances sud-américaines, mais dans un contexte d’autant plus bouillant que Vasco est avant-dernier du Brasileirão après 14 défaites en 17 journées de championnat, et avec six points de retard sur le premier non-relégable. Ayant signé pour deux ans, Payet aura donc pour mission de sauver le club, s’il ne veut pas raccrocher ses crampons en D2 brésilienne.

Pablo ne répond plus

Au-delà de l’aventure humaine, Dimitri Payet a opté pour un véritable défi sportif, alors qu’en Europe, en dehors de Nantes et quelques intérêts turcs, rien de bien excitant n’était arrivé sur sa table. Pris au dépourvu lorsqu’il a fallu quitter l’OM, le numéro 10 a pris le temps de la réflexion, et c’est par un coup de billard à deux bandes qu’il a atterri à Rio. En effet, l’arrivée de Renan Lodi à l’OM a impliqué l’ancien Lillois Tulio de Melo, ancien coéquipier de Payet au LOSC, devenu agent. La suite ? Une mise en relation avec Vasco de Gama. Séduit, Payet a alors pu sonder Jorge Sampaoli et Gerson, tous deux de retour à Flamengo, avant de signer un contrat juteux assorti d’un salaire d’un million d’euros annuels.

L’OM m’a proposé d’arrêter de jouer, d’intégrer le club, mais j’ai encore du ballon à donner, du plaisir à donner. Dimitri Payet au moment de quitter Marseille

À 36 ans, Dimitri Payet a ainsi choisi la samba pour sa dernière danse, dans ce qui sera sa deuxième aventure à l’étranger, après ses dix-huit mois stratosphériques à West Ham. Une destination qui colle avec sa promesse faite lors de sa conférence de presse d’au revoir au Vélodrome : « L’OM m’a proposé d’arrêter de jouer, d’intégrer le club, mais j’ai encore du ballon à donner, du plaisir à donner. J’aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d’une saison très difficile avec peu de temps de jeu… J’ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement. » Du plaisir, Payet va pouvoir continuer à en donner, et à prendre, dans un des seuls endroits du globe où il retrouvera une passion comparable à celle qui l’a charmé à Marseille, ces dix dernières années. Une ultime aventure brésilienne avant de revenir à la Commanderie, pour commencer sa nouvelle vie.