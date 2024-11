Ligue 2 : Bein Sports ne modifiera pas sa programmation d’ici la fin de saison

Rupture de stock de balles de tennis à venir dans tous les Decathlon de France

Alors que les virages continuent de gronder semaine après semaine dans les stades, Bein Sports, diffuseur du championnat de France de Ligue 2, a annoncé dans les colonnes de L’Équipe et par l’intermédiaire de son directeur de la rédaction et des antennes Florian Houzot ne pas reprendre les discussions sur la programmation des matchs avant la fin de saison. Une décision ferme qui ne devrait pas plaire aux supporters, qui militent activement contre la programmation de matchs en semaine, notamment les lundis et vendredis soir.

« Satisfaire les abonnés »

Florian Houzot, qui constate que « les ultras ont eu l’impression d’avoir perdu un acquis, de revenir en arrière », clame le besoin de la chaîne « d’essayer d’amortir nos investissements en satisfaisant nos abonnés avec une bonne programmation ». La chaîne qatarie, qui a déjà décidé de décaler la programmation d’un match par semaine du vendredi au samedi en gage de bonne foi, n’est toutefois pas ouverte à une nouvelle modification de sa grille des programmes avant la fin de saison, « où de nouveaux échanges auront lieu sur le sujet ».

Circulez, y a rien à voir !

