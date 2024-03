Pronostic Hacken PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions féminine

Déplacement tranquille pour le PSG à Hacken ?

Hacken était tout proche de remporter le championnat, mais a terminé second à égalité de points avec le leader. Depuis la fin de saison, les Suédoises ont réussi à évacuer la frustration en obtenant la qualification pour la phase finale de la C1 dans un groupe pas facile au premier abord. Derrière Chelsea, mais devant le Paris FC et le Real Madrid, elles ont pu compter sur une défense de fer (5 buts encaissés seulement). Mais il y a quand même du beau monde devant avec la toute jeune attaquante Rosa (12 buts en championnat, 3 en Ligue des champions) ou encore sa collègue sur le front de l’attaque Anvegard (10 buts, 3 passes en championnat, 1 but et 2 passes en LDC).

Le PSG devrait comme son adversaire terminer deuxième du championnat, car l’OL semble déjà trop loin. Mais les Parisiennes sont en finale de Coupe de France et donc toujours en lice en C1. Elles ont en effet obtenu dans la difficulté la première place d’un groupe également très relevé, composé de l’Ajax (2e), du Bayern (3e) et de l’AS Rome (4e). Cette qualification a été en grande partie obtenue grâce aux attaquantes Geyoro (2 buts, 3 passes en C1) et Chawinga (2 buts, 1 passe), alors que Katoto (4 buts en C1) est forfait ce jeudi. Ces 3 femmes font partie du top 4 des buteuses du championnat de France, avec respectivement 9 buts, 11 buts et 14 buts ! Chawinga, la meilleure buteuse du championnat à l’heure actuelle, fera donc sans Kakoto et s’annonce comme l’arme offensive principale du PSG ce soir.

