S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

Waldemar Kita veut un nouvel entraîneur

EL
4 Réactions
Waldemar Kita veut un nouvel entraîneur

Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Maintenant que son FC Nantes a un pied et quatre orteils en Ligue 2, Waldemar Kita compte bien montrer que les bonnes habitudes ne se perdent pas si facilement. Après avoir usé trois entraîneurs cette saison (Luís Castro, Ahmed Kantari et Vahid Halilhodžić), le président des Canaris aurait déjà jeté son dévolu sur un nouveau coach. D’après les informations d’Ouest-France, il ciblerait Olivier Pantaloni.

Toulouse aussi sur le dossier

Arrivé en 2024 à Lorient, le Corse, qui a fait remonter le club dans l’élite et signe actuellement une saison bien supérieure aux attentes, va quitter le Morbihan à l’issue de l’exercice et pourrait donc poser ses valises une centaine de kilomètres plus loin. Selon le quotidien local, l’intérêt est réciproque entre les deux parties, alors que Pantaloni est également annoncé du côté de Toulouse.

Qu’est-ce qui le motive, le projet remontée d’un club historique ou travailler avec Kita ?

Nantes souffle un bon coup face au Havre, Lorient rattrape Nice sur le fil, Lille clinique à Angers

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Marseille-Nice (1-1)
Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.