Waldemar Kita veut un nouvel entraîneur

Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Maintenant que son FC Nantes a un pied et quatre orteils en Ligue 2, Waldemar Kita compte bien montrer que les bonnes habitudes ne se perdent pas si facilement. Après avoir usé trois entraîneurs cette saison (Luís Castro, Ahmed Kantari et Vahid Halilhodžić), le président des Canaris aurait déjà jeté son dévolu sur un nouveau coach. D’après les informations d’Ouest-France, il ciblerait Olivier Pantaloni.

Toulouse aussi sur le dossier

Arrivé en 2024 à Lorient, le Corse, qui a fait remonter le club dans l’élite et signe actuellement une saison bien supérieure aux attentes, va quitter le Morbihan à l’issue de l’exercice et pourrait donc poser ses valises une centaine de kilomètres plus loin. Selon le quotidien local, l’intérêt est réciproque entre les deux parties, alors que Pantaloni est également annoncé du côté de Toulouse.

Qu’est-ce qui le motive, le projet remontée d’un club historique ou travailler avec Kita ?

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