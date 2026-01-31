S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J20
  • Lorient-Nantes (2-1)

Un bijou d’Arsène Kouassi permet à Lorient d’enfoncer Nantes

TJ
  Lorient 2-1 Nantes

Buts : Dieng (32e) et A. Kouassi (89e) pour les Merlus // Abline (74e) pour les Canaris

On ne s’est pas ennuyés dans ce derby breton. Ce samedi, Lorientais et Nantais se sont livré un âpre duel, remporté au bout du bout par le FCL. À la baguette, un coup franc merveilleux d’Arsène Kouassi aux portes du temps additionnel, et une victoire (2-1) qui permet à Lorient de tout juste basculer dans la première partie de tableau (9e). Soirée parfaite pour Lorient, qui reste sur trois victoires en championnat et n’a tout simplement plus perdu depuis 11 matchs toutes compétitions confondues.

Nantes toujours barragiste

Tout le contraire du perdant du jour qui, malgré ses nombreuses recrues au mercato, galère à se relancer en championnat et reste barragiste (16e). C’est d’autant plus frustrant pour les Nantais, qui pensaient égaliser dans le temps additionnel par Kelvin Amian. Le but a finalement été annulé par la VAR, et a scellé la victoire adverse. Le succès encourageant à Marseille n’aura donc pas véritablement lancé une dynamique positive.

La lutte pour le maintien va être féroce.

