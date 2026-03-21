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Un accident de la route retarde un match de Premier League
En espérant que personne ne soit blessé. Prévu pour 13h30, le coup d’envoi de la rencontre entre Brighton et Liverpool a été décalé d’un quart d’heure à cause d’un accident de la route survenu sur le trajet menant au stade.
🚨 Kick-off has been delayed by 15 minutes due to a road traffic accident on the A27.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 21, 2026
La gravité de l’accident n’est pas connue, mais celui-ci a eu lieu sur la A27, la route qui longe l’AMEX Stadium. Pas d’inquiétude du côté des joueurs, qui sont quant à eux arrivés au stade en amont de cet accident.James Milner entre dans l’histoire
JF