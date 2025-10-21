S’abonner au mag
Hannibal Mejbri accusé d’avoir craché sur un supporter de Leeds

Hannibal Mejbri accusé d’avoir craché sur un supporter de Leeds

Son idole devait être Luis Suárez.

La Fédération anglaise de football a ouvert une enquête concernant le Tunisien Hannibal Mejbri, selon le Daily Mail. Le milieu de Burnley aurait craché en direction des supporters de Leeds, lors de la victoire des Clarets (2-0) samedi dernier à Turf Moor.

Une vraie histoire d’amour avec Leeds

Pour cette affaire dépassant le domaine du sportif, la FA travaille désormais avec la police du Lancashire afin de déterminer la véracité des accusations envers le joueur de 22 ans, portées par un supporter de Leeds.

En septembre 2024, déjà, le joueur formé à Manchester United s’était attiré les foudres du public d’Elland Road en profitant de sa sortie sur le bord du terrain pour célébrer devant eux la victoire qui se profilait pour Burnley.

Le prochain match entre Leeds et Burnley ? Ce sera le 2 mai.

