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Un autre tournoi international se disputera sans les Bleuets cet été

AR
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Un autre tournoi international se disputera sans les Bleuets cet été

Pays organisateur mais aussi déserteur. Chaque année vers le mois de juin, les passionnés de Bleuets avaient pour habitude de voir les U20 torpiller le traditionnel tournoi Maurice-Revello (anciennement Tournoi de Toulon). Eh bien cette année, la compétition prévue du 31 mai au 3 juin à Aubagne ne retrouvera pas les champions en titre.

Vers la fin des U20 ?

La non-présence des jeunes de Bernard Diomède s’expliquerait à cause d’une question financière, selon Foot Mercato. Une information confirmée par le tournoi lui-même : « La FFF a avancé des raisons budgétaires et l’arrêt de son équipe U20 pour la saison pour justifier cette non-participation. » Les Bleuets restent l’équipe la plus titrée de l’histoire du tournoi avec 13 victoires. À noter que dans l’histoire de la compétition, la France n’avait manqué le rendez-vous qu’en 2002 et 2003.

La FFF regrette aussi qu’au fil des années, elle ait dû envoyer une équipe de France bis, mettant en cause les nombreux refus des clubs de libérer leurs jeunes joueurs. Pour cette édition 2026, les terrains accueilleront dix nations, dont la Chine, la Colombie, la RD Congo, la Tunisie, le Canada, la Côte d’Ivoire, le Japon, le Portugal, le Venezuela et l’Arabie saoudite.

Les vacances vont être longues pour les jeunes.

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AR

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