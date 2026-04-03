Le cadeau involontaire des dirigeants de Nice à Sofiane Diop

Pas nice du tout. L’Équipe a dévoilé la traditionnelle revue des salaires en Ligue 1 ce jeudi, avec la présence de Sofiane Diop dans le Ttop 30 des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Si le club azuréen a réussi à réduire sa masse salariale de 110 000 euros bruts mensuels en moyenne à 98 000 euros, le milieu offensif l’alourdit considérablement, avec ses 350 000 euros. C’est 130 000 euros de plus que le deuxième plus gros salaire, Mohamed Ali Cho et ses 220 000 euros.

Et le pire, c’est que tout ça n’est même pas le fruit d’une super négociation, mais plutôt d’une erreur administrative. Selon Nice Matin, lors de la signature de Sofiane Diop en 2022, les dirigeants niçois ont retranscrit les montants nets sur le contrat alors qu’il s’agissait des montants bruts, ce qui représente un écart d’environ 20%.

Vendre à tout prix

Le genre de bévue qui n’arrange pas les affaires d’Ineos, actionnaire qui a réduit la voilure depuis ses premiers investissements en 2019. Actuel 15e de Ligue 1 avec 5 points de plus que le barragiste, le Gym sait déjà qu’il devra dégrossir dès cet été. Nice-Matin avance qu’en interne, on se prépare à vendre, mais aussi à recruter plus malin en « revenant à ce qu’on a su faire par le passé : dénicher des talents à moindre coût dans des championnats mineurs qui correspondent à l’identité du club ».

Un comptable, c’est pas ce qui manque sur le marché du travail, non ?

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