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Viré pour des messages pro-palestiniens, Anwar El-Ghazi gagne finalement son procès

FL
Viré pour des messages pro-palestiniens, Anwar El-Ghazi gagne finalement son procès

Anwar El-Ghazi peut dormir en paix. Ce jeudi, l’ailier néerlandais a définitivement remporté son procès contre Mayence pour licenciement abusif. Die Nullfünfer avaient renvoyé de son joueur fin 2023, après que le joueur avait pris position dans le conflit israélo-palestinien. Le 23 octobre 2023, l’ancien joueur du LOSC avait publié une story sur Instagram où il avait qualifié de « génocide » les actions menées par Israël dans la bande de Gaza.

« Des tentatives ridicules et pitoyables »

En juillet 2024, Mayence avait été condamné à dédommager El-Ghazi d’au moins 1,5 million d’euros et à le réintégrer. Le club avait toutefois fait appel. Ce jeudi, un conseil de prud’hommes local a rejeté l’ultime appel à la VAR du club de Bundesliga, estimant que la liberté d’expression primait sur les intérêts du club.

Après l’annonce de la décision, El-Ghazi a publié un post sur X pour fustiger les « tentatives ridicules et pitoyables » de Mayence de prolonger le conflit. « Il est temps que les décideurs déconnectés de Mayence lâchent l’affaire et paient le reste de mon contrat.» Le joueur a précisé qu’il verserait cette somme à « des causes méritantes venant en aide aux enfants de Gaza ».

En Bundesliga, Fribourg et Mayence sont à égalité (vraiment) parfaite

FL

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