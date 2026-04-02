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Petr Čech a appris l’espagnol sur sa Nintendo DS

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Petr Čech a appris l’espagnol sur sa Nintendo DS

Lui, il n’avait pas ce satané oiseau vert qui lui envoie des notifications 25 fois par jour. En 2005, Petr Čech est à Chelsea et se met à l’espagnol pour pouvoir communiquer avec Asier del Horno, défenseur basque tout juste arrivé de l’Athletic Club pour qui la langue de Shakespeare sonne à l’époque comme un bazar indéchiffrable.

Le gardien casqué confie à France Football : « Je suis allé voir José Mourinho, notre coach, pour qu’il me donne des phrases basiques d’espagnol pour commencer et j’ai poursuivi chez moi sur ma Nintendo DS avec un jeu qui s’appelait My Coach. J’ai poursuivi avec un livre de grammaire que j’avais acheté et j’ai fait une combinaison de tout ce que j’avais intégré et je me suis mis à parler espagnol. »

Féru d’études et de stimulation intellectuelle

S’il maîtrise l’espagnol, le français, l’anglais et l’allemand, en plus du tchèque, ce zikos (Petr est aussi batteur) semble kiffer les études. Titulaire d’un Master of Business Administration (diplôme de commerce), l’ex-Rennais a trouvé de quoi occuper son temps avec un doctorat sur le thème de la durabilité du modèle économique de la Ligue des champions. Un projet réalisé en distanciel avec une université de Rome.

« Je ne voulais pas continuer après mon MBA, raconte-t-il. J’avais 40 ans, les études demandent beaucoup de temps, mais mon superviseur m’a encouragé à poursuivre à la suite de mes excellents résultats. Je n’avais pas encore d’idée précise à ce moment-là, mais le projet de la Superligue est sorti et m’a donné envie de travailler sur le sujet. Alors, j’ai fini par accepter. Je devrais avoir terminé l’été prochain. »

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