Avant Lille-Lens, Florian Thauvin se retrouve dans un arrêté préfectoral

Le plus grand honneur de la saison de Florian Thauvin : se retrouver dans un arrêté préfectoral. La tension monte à quelques heures du derby du Nord entre Lille et Lens. Si certains supporters des Sang et Or craignaient une interdiction totale de déplacement, leur voyage sera finalement permis. La rencontre prévue samedi reste tout de même strictement encadrée par les autorités.

Souviens-toi le LOSC

À noter la surprenante mention de Florian Thauvin dans l’arrêté préfectoral, au milieu de toutes les autres raisons devant justifier les mesures prises : « La présence sur le terrain de Florian Thauvin, ancien joueur du LOSC contre lequel les supporters ultras lillois nourrissent une forte hostilité. »

Flotov’ garde un petit souvenir chez les Lillois : son passage chez les Dogues s’était terminé sur un bras de fer autour de son départ vers l’OM en 2013. Le champion du monde 2018 n’avait alors même pas eu le temps de jouer un match officiel et la pilule avait été très mal digérée par ses supporters de quelques semaines.

De quoi lui donner une idée de chambrage, au cas où.

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