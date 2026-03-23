Lavia refuse le pacte des Diablotins

Eh non, Thorgan Hazard est trop vieux, il ne pourra donc pas prendre sa place malgré le forcing. Annoncé sélectionné avec les U21 belges par Chelsea, Roméo Lavia n’est pourtant pas dans la liste du sélectionneur Gill Swerts.

Sur leur site internet, les Blues listaient les joueurs qui rejoignaient leurs sélections nationales et Lavia en faisait partie. Problème : Roméo Lavia n’est apparu dans aucune liste d’une sélection belge, ce qui a éveillé des interrogations sur cette annonce de Chelsea qui a depuis supprimé cette info de son site.

Roméo, oh mon fragile Roméo

Selon La DH, la raison de ce quiproquo serait simplement que le joueur a décliné la convocation. Le motif de ce refus serait les problèmes physiques récurrents du joueur qui le poussent à préférer consacrer ces deux semaines de trêve à récupérer et à se remettre à niveau physiquement. Cette saison, Lavia n’a joué que huit matchs de Premier League à cause d’une entorse.

Ou alors, il n’avait pas envie de porter le dernier maillot extérieur de la Belgique…

Le commentaire pas très malin de John Terry