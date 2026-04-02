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Mircea Lucescu n’est plus le sélectionneur de la Roumanie

CT
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Mircea Lucescu n’est plus le sélectionneur de la Roumanie

Clap de fin. La Fédération roumaine de football a publié une vidéo qui annonce la fin de sa collaboration avec Mircea Lucescu ce jeudi. À 80 ans, l’emblématique technicien était le sélectionneur de l’équipe nationale de Roumanie depuis août 2024. Le doyen des sélectionneurs affichait un bilan de 11 victoires, 1 match nul et 5 défaites, dont celle contre la Turquie (1-0), qui a privé la sélection roumaine d’un ticket pour la Coupe du monde 2026.

Une santé fragile

Le désormais ex-sélectionneur des Tricolorii a été transporté à l’hôpital dimanche dernier à la suite d’un malaise cardiaque survenu avant une séance d’entraînement. L’état de santé de Mircea Lucescu suscitait déjà des inquiétudes quelques mois auparavant : il avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises à cause d’une maladie. Cette expérience avec la Roumanie pourrait bien être sa dernière, clôturant ainsi 43 années dédiées au coaching.

Une légende.

Une légende du football roumain hospitalisée après un malaise cardiaque

CT

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