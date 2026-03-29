Une légende du football roumain hospitalisée après un malaise cardiaque

L’inquiétude gronde. Après l’élimination de la Roumanie des barrages d’accès à la Coupe du monde ce jeudi par la Turquie (0-1), le sélectionneur et légende des Tricolorii, Mircea Lucescu a été hospitalisée à Bucarest après avoir fait un malaise.

Un état qui s’est stabilisé

Selon Reuters, celui qui devance Sir Alex Ferguson ou encore Pep Guardiola au classement des entraîneurs les plus titrés a été victime d’un malaise ce dimanche lors d’une réunion avant une séance d’entraînement. Transféré à l’hôpital de Bucarest, le sélectionneur désormais âgé de 80 ans ne sera pas sur le banc roumain mardi lors du déplacement de la Tricolorii en Slovaquie a annoncé la Fédération de Football roumaine dans un communiqué. L’établissement où l’ancien technicien du Shakhtior Donetsk a été transféré a également communiqué à la presse roumaine que la cause du malaise a été provoquée par « un grave trouble du rythme cardiaque »

La FRF indique toutefois que : « L’état de santé du sélectionneur est stable pour le moment. Toutefois, conformément au protocole médical en vigueur et afin d’éliminer tout risque, Mircea Lucescu a été transporté à l’hôpital pour des examens approfondis et une surveillance spécialisée ». Un état stable mais surveillé qui l’empêchera donc de coacher ses protégés à Bratislava ce mardi pour un match amical face à la Slovaquie.

En n’espérant aucune rechute de son état.

Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe