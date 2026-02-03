S’abonner au mag
Le sélectionneur roumain Mircea Lucescu hospitalisé

Le sélectionneur de l’équipe roumaine, Mircea Lucescu, a été placé sous surveillance à la suite de complications d’un rhume, alors qu’il était déjà hospitalisé les dernières semaines. La Fédération roumaine a tenu tout de même à rassurer sur la situation de son coach de 80 ans, en rapportant ses propos dans un communiqué : « Je vais bien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Restez calmes, la situation a été grandement exagérée. Il s’agit simplement d’un traitement que je dois suivre sous observation. »

Un match crucial le 26 mars

Qualifiés en barrages pour la Coupe du monde grâce à une première place dans le groupe 2 de la Ligue C de la Ligue des nations (oui, on peut se qualifier de cette manière), les Tricolorii affronteront la Turquie, une sélection entraînée par Lucescu d’août 2017 à février 2019.

Ne pas l’avoir sur leur banc serait un coup dur pour les coéquipiers de Dennis Man. Lucescu prend en moyenne 2,13 points par match depuis sa nomination il y a 16 matchs, du jamais-vu pour la sélection depuis 1967. La fédération a déjà annoncé la possibilité de ne pas pouvoir compter sur son entraîneur lors de ce match décisif.

Un scénario improbable et problématique pourrait permettre à Saint-Marin de se qualifier pour le Mondial 2026

