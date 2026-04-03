Un nouveau match du FC Nantes reporté à cause de la Ligue des champions

Se faire plumer, encore et encore. Le FC Nantes aurait de quoi détester la Ligue des champions. Après le report de PSG-Nantes du côté du foot masculin, c’est au tour des Canaries de voir leur match de championnat décalé en raison de la Ligue des champions. Mais cette fois-ci, c’est l’OL Lyonnes qui inflige cette sentence aux quatrièmes du championnat en raison de leur qualif en demies de C1 après une large victoire face à Wolfsbourg (4-0).

Rendez-vous le mercredi 29 avril

Selon les informations de L’Équipe, cette joute de Première Ligue initialement prévue le samedi 25 avril se tiendra finalement le mercredi 29 avril à 19 heures. Un arrangement de fortune pour des Lyonnaises qui s’apprêtent à défier Arsenal le samedi 25 ou le dimanche 26 avril à Londres avant de recevoir les Anglaises au Groupama Stadium le 2 ou le 3 mai. Possible couac à venir : Lyon-Rennes, comptant pour la 32e journée de Ligue 1, devrait aussi se tenir ce week-end-là.

Enfin bref, c’est à se demander comment les Nantais font pour ne pas virer du jaune au vert.

Un week-end de gala pour le foot féminin