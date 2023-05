Wembley sera plein pour la finale de FA Cup féminine

Wembley va craquer.

Le mythique stade londonien sera plein dimanche 14 mai lors de la finale de FA Cup féminine entre Chelsea et Manchester United. Les 90 000 places ont en effet toutes trouvé preneur. L’an dernier, le record était de 49 000 spectateurs pour la finale de la même compétition, remportée par Chelsea face à Manchester City. Comme le rappelle Forbes, le précédent record pour un match féminin à domicile (hors Coupe d’Europe) était de 60 000 spectateurs, lors d’une rencontre entre le FC Barcelone et l’Atletico Madrid en 2009.

🚨 IT’S OFFICIAL 🚨

The @Vitality_UK #WomensFACup at @wembleystadium is SOLD OUT! 🤩

See you all on Sunday 14 May! 🙌 pic.twitter.com/CVpOlVFUno

— Vitality Women's FA Cup (@VitalityWFACup) May 3, 2023