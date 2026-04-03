Neymar dans une nouvelle polémique au Brésil

Mais qui a remis une pièce dans la machine ? Il n’aura suffi que d’un seul match et d’une nouvelle prise de parole de Neymar pour relancer une polémique autour du prince sans couronne. Alors que les interrogations sur sa présence à la Coupe du monde et les critiques à son encontre se multiplient, le numéro 10 brésilien n’a pas hésité à invectiver assez salement l’arbitre de la rencontre Sávio Pereira Sampaio contre Remo dans la nuit de jeudi.

Alors qu’il avait mené son équipe à la victoire (2-0) avec une passe décisive, Neymar s’est agacé de la dangerosité des tacles de ses adversaires du soir. Averti pour ce comportement et suspendu pour le prochain match contre Flamengo, il a déclaré : « Ce carton est injuste. J’ai subi un tacle dangereux en fin de match, inutilement. Je suis allé protester et j’ai reçu un carton jaune. Sávio est comme ça, il s’est réveillé comme Chico, […] il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs. »

Neymar critica árbitro Sávio Pereira Sampaio após Santos 2 x 0 Remo: "É o tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo". #futebol #santos #remo #brasileirao pic.twitter.com/oAd7EbbXXH — ge (@geglobo) April 3, 2026

Des accusations de misogynie

Une déclaration presque habituelle pour le leader technique de Santos, mais l’utilisation du mot « Chico » déclenche les réactions au pays du joga bonito. Une expression rattachée à « chiqueiro » qui, en son sens originel, qualifiait les menstruations comme une situation impure, sale et désagréable. Les observateurs n’ont donc pas hésité à plonger dans la brèche en accusant Neymar de misogynie. Différentes polémiques mais même sentiment de détachement entre le peuple brésilien et l’ancienne gloire du Barça et du PSG.

Bien avisé est celui qui prédira la prochaine embrouille.

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