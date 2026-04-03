Kylian Mbappé avoue avoir fait une erreur de jeunesse en 2019

La rhétorique du Kyks, un savoir-faire découvert il y a sept ans. On rembobine : 2019, année qui nous a traumatisés avec Dance Monkey de Tones and I et… Kylian Mbappé. Avec le PSG, le gamin de 19 ans colle 39 caramels en 43 matchs toutes compétitions confondues. De quoi lui permettre de remplir son armoire de récompenses individuelles avec deux trophées UNFP, élu meilleur espoir et meilleur joueur de Ligue 1 à l’issue de cette fructueuse saison 2018-2019.

Et comme le veut la tradition, le lauréat se doit de claquer un discours digne des Oscars, et ça, la star parisienne le sait bien. Eh oui, c’est bien là que le bonhomme lâche sa tirade la plus controversée : « C’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités, ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, avec un nouveau projet. »

🏆 #TrophéesUNFP 🔴🔵 Kylian Mbappé est le meilleur espoir et le meilleur joueur de la saison ! 🎙 "C'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités, ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, avec un nouveau projet" pic.twitter.com/C7fJiGJM9d — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 19, 2019

Une frustration mal digérée

Cette sortie a valu quelques instants de réflexion à celui qui est devenu capitaine de l’équipe de France, qui révèle ce jeudi au podcast The Bridge (auprès de ses potes Achraf Hakimi, Malik Bentalha et Aurélien Tchouaméni) la vérité derrière l’audace affichée pour un gosse qui n’a même pas la vingtaine : « Il n’y avait aucun sens, ça c’est typiquement un jeune de 19 ans qui est frustré par pas mal d’épisodes, qui n’a pas extériorisé sa frustration et qui prend le mauvais endroit, le mauvais moment, le mauvais contexte et qui vide son sac. Tout le monde me regardait l’air de dire “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” »

Heureusement qu’il n’a pas gagné le Ballon d’or cette année-là.

Luis Enrique admiratif devant le retour en forme d’un de ses cadres