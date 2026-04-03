S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé avoue avoir fait une erreur de jeunesse en 2019

SW
37 Réactions
Kylian Mbappé avoue avoir fait une erreur de jeunesse en 2019

La rhétorique du Kyks, un savoir-faire découvert il y a sept ans. On rembobine : 2019, année qui nous a traumatisés avec Dance Monkey de Tones and I et… Kylian Mbappé. Avec le PSG, le gamin de 19 ans colle 39 caramels en 43 matchs toutes compétitions confondues. De quoi lui permettre de remplir son armoire de récompenses individuelles avec deux trophées UNFP, élu meilleur espoir et meilleur joueur de Ligue 1 à l’issue de cette fructueuse saison 2018-2019.

Et comme le veut la tradition, le lauréat se doit de claquer un discours digne des Oscars, et ça, la star parisienne le sait bien. Eh oui, c’est bien là que le bonhomme lâche sa tirade la plus controversée : « C’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités, ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, avec un nouveau projet. »

Une frustration mal digérée

Cette sortie a valu quelques instants de réflexion à celui qui est devenu capitaine de l’équipe de France, qui révèle ce jeudi au podcast The Bridge (auprès de ses potes Achraf Hakimi, Malik Bentalha et Aurélien Tchouaméni) la vérité derrière l’audace affichée pour un gosse qui n’a même pas la vingtaine : « Il n’y avait aucun sens, ça c’est typiquement un jeune de 19 ans qui est frustré par pas mal d’épisodes, qui n’a pas extériorisé sa frustration et qui prend le mauvais endroit, le mauvais moment, le mauvais contexte et qui vide son sac. Tout le monde me regardait l’air de dire “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” »

Heureusement qu’il n’a pas gagné le Ballon d’or cette année-là.

Luis Enrique admiratif devant le retour en forme d’un de ses cadres

SW

À lire aussi
31
Revivez PSG-Toulouse (3-1)
  • Ligue
  • J28
  • PSG-Toulouse
Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.