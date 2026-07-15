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Thomas Meunier rejoint un club anglais

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Thomas Meunier rejoint un club anglais

Les Blacks Cats tiennent leur meunier. Comme attendu depuis quelques jours, Thomas Meunier est officiellement un joueur de Sunderland. Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC, l’international belge rejoint le club anglais sans indemnités financières. Les modalités du contrat entre le joueur et Sunderland n’ont pas encore été communiquées.

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Une expérience précieuse pour la C3

Pour rappel, le club coaché par Régis Le Bris va jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Une compétition où Meunier a déjà disputé 42 rencontres. L’international belge apportera donc toute son expérience européenne au sein d’un effectif jeune majoritairement composé de joueurs inexpérimentés à l’échelle continentale.

Pour accompagner Meunier, Sunderland doit maintenant recruter Alexis Boulanger.

Thomas Meunier traverse la Manche

ABS

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