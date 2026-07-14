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Thomas Meunier traverse la Manche

TB
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Thomas Meunier traverse la Manche

Et hop, un petit coup d’Eurostar. En fin de contrat du côté de Lille, Thomas Meunier a décidé de partir découvrir la Premier League la saison prochaine. Le défenseur belge devrait en effet s’engager avec Sunderland, où il retrouvera un autre ancien parisien en la personne de Nordi Mukiele. Selon The Athletic, l’intéressé a débarqué dans le nord de l’Angleterre pour y passer sa visite médicale ce mardi.

Tout éliminé de la Coupe du monde, le diable rouge a donc décidé de quitter Lille, lui qui assurait pourtant avant de s’envoler pour les États-Unis n’avoir « jamais fermé la porte » aux Dogues. Sous les ordres de Régis Le Bris, Meunier aura l’opportunité de disputer la Ligue Europa, tout en apportant son expérience à un club promu la saison passée.

Attention à ne pas liker les animations des fans de Newcastle.

José Fonte a trouvé un nouveau job

TB

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C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

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