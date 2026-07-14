Didier Deschamps rassurant sur Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni

Les supporters français peuvent souffler : Kylian Mbappé va bien. En conférence de presse à la veille de défier l’Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps s’est voulu rassurant au sujet de son capitaine, sorti visiblement touché à la cheville lors du quart de finale contre le Maroc (2-0) jeudi. Il a confirmé que le Madrilène s’était bien entraîné, malgré une séance raccourcie : « Il a le droit comme d’autres de faire dix minutes au lieu de 20 », a-t-il expliqué après avoir débuté par une question sur l’état de santé d’Aurélien Tchouaméni.

« On ne peut pas dire qu’il est guéri à 100%. C’est une demi-finale de Coupe du monde, oui le dernier match qu’il a joué remonte à 15 jours mais c’est pas ça qui est rédhibitoire non plus. L’important, c’est qu’il soit là. Sur le dernier match, je ne l’ai pas utilisé parce que le risque était trop élevé, aujourd’hui, il est de nouveau disponible, » a assuré Deschamps au sujet de son milieu de terrain, absent lors des deux derniers matchs.

« L’objectif pour tout adversaire, c’est de limiter cette influence » de Yamal

Le sélectionneur tricolore, qui vit ses deux derniers matchs (quoi qu’il arrive contre l’Espagne) avec les Bleus, a aussi commenté la concurrence entre Désiré Doué et Bradley Barcola. « Les deux ont le potentiel pour être titulaire. À Paris, ils ont alterné des fois, ils ont joué ensemble aussi. Par rapport à l’adversaire, s’il y en a un qui commence et l’autre qui rentre, on ne peut pas dire qu’il (l’adversaire) va souffler, que ça soit dans un sens ou dans l’autre. Je ne fais pas forcément des choix en fonction de ce que va faire l’adversaire », a-t-il déclaré, en assurant être « très content d’avoir les deux ».

Didier Deschamps a bien sûr aussi été interrogé sur les possibles consignes données pour contrer Lamine Yamal, même si Adrien Rabiot a assuré qu’il n’y avait pas de plan anti Yamal. « Évidemment, il y a les points forts de l’adversaire, nous aussi on en a. Que mon collège Luis (de la Fuente) prenne en considération certaines qualités de nos joueurs et que moi je prenne en considération Lamine Yamal, oui. Il fait partie des joueurs qui sont capables de faire des différences. L’objectif pour tout adversaire, c’est de limiter cette influence, mais il y en a beaucoup avec l’équipe d’Espagne. À un contre un, évidemment que c’est difficile (contre Yamal), mais je pense que faire des un contre un contre certains de mes joueurs, c’est pas non plus une partir de plaisir », a-t-il estimé en considérant que l’Espagne était la favorite de ce choc.

Didier Deschamps : « Bien sûr, l'Espagne est favorite »