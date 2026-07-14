Zaïre-Emery répond à la Roja : « Le match est demain, pas sur les réseaux sociaux »

À la veille du choc entre la France et l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde à Dallas, Warren Zaïre-Emery a pris part à la conférence de presse des Bleus avant son sélectionneur Didier Deschamps pour évoquer ce match qu’il qualifie de « revanche » deux ans après la défaite au même stade de la compétition à l’Euro 2024.

« L’Espagne a des qualités avec le ballon, nous on a la chance d’avoir la qualité d’aller vite en contre, d’avoir le ballon, de bien défendre. Je ne sais pas comment le match va se passer, on a juste hâte. On est concentré pour ce match et comme je l’ai dit, l’objectif, je pense qu’il est très clair pour tout le monde, c’est de remporter ce match (…) Depuis qu’on est arrivé ici, il n’y a pas eu de match facile, toutes les équipes ont des qualités. Demain il faudra faire un grand match », a-t-il déclaré.

Les Bleus pas concentrés sur les propos venus d’Espagne

Le milieu du PSG a également été invité à réagir aux différentes déclarations des joueurs espagnols, très confiants avant d’affronter les Bleus : « Je regarde pas vraiment ce qu’ils disent. Je me rappelle cette année, quand on a joué avec mon club contre Barcelone, c’était pareil. C’est des choses qui peuvent arriver mais après il faut assumer sur le terrain, il faut faire les choses pour. Nous on essaie vraiment de se concentrer sur nous, on essaie de pas tenir compte de ces déclarations parce que le match est demain et c’est pas sur les médias ou les réseaux sociaux (qu’il se joue). »

Comme ses homologues espagnols, à l’image de Borja Iglesias, Zaïre-Emery a aussi commenté les propos racistes de l’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy. « Franchement, je n’ai pas vu le commentaire. Je pense que la France a des joueurs de toutes races, c’est ça qui fait notre France. Nous on est très contents d’être ici, on est un groupe soudé tous ensemble et je pense que c’est tout ce qu’il faut retenir », a estimé Zaïre-Emery.

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