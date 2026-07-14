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Quand le parcours de l’Espagne au Mondial bouleverse la Liga

TB
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Quand le parcours de l’Espagne au Mondial bouleverse la Liga

Sortez les calendriers. Le parcours de la sélection espagnole, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde ce mardi soir face à l’équipe de France, a conduit les dirigeants à modifier la première journée de Liga. Trois rencontres ont ainsi été repoussées d’une dizaine de jours. Alors que la reprise est programmée pour le week-end des 15 et 16 août, Valence-Betis se jouera finalement le mardi 25 août, Real Madrid-Real Sociedad le mercredi 26 et FC Barcelone-Athletic Club le jeudi 27.

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Ces six équipes joueront donc leur deuxième journée (22 et 23 août) avant la première. Une manière de laisser davantage de repos aux internationaux qui auront été sur le pont jusqu’au 18 ou 19 juillet (selon s’ils disputent le match pour la troisième place ou la finale). À titre de comparaison, le coup d’envoi de la Ligue 1 est lui prévu pour le vendredi 21 août.

Et si on n’était plus les rois des reports ?

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