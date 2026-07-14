Le président de la Fédération espagnole défend les propos racistes de Mariano Rajoy

Tant qu’à creuser, autant aller jusqu’au fond. Alors que Mariano Rajoy a provoqué un tollé en décrivant les Bleus comme une équipe possédant « un effectif de très haut niveau, cela dit, sans Français », Rafael Louzán a préféré voler au secours de l’ancien chef du gouvernement espagnol.

Des propos « sortis de leur contexte »

Le président de la Fédération espagnole a surtout rappelé qu’il était « un ami très proche » de Rajoy et a demandé que la politique ne vienne pas diviser la sélection. Une amitié qui tombe vraiment bien au moment de devoir condamner une phrase raciste. Invité de l’émission El Larguero sur la Cadena SER, Louzán estime aussi que les mots de Rajoy ont « peut-être été sortis de leur contexte », sans vraiment préciser lequel. Des déclarations pourtant condamnées jusque dans son propre pays, où Pedro Sánchez les a qualifiées de « xénophobes ».

Décidément, ça devient de plus en plus important que les Bleus l’emportent.

Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes