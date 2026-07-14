Yann Sommer file en Belgique

La retraite ne sera pas pour tout de suite. Libre de tout contrat après son départ de l’Inter, Yann Sommer s’est engagé jusqu’en 2029 avec le Club Brugge. À 37 ans, l’ancien international et figure de la Nati va remplacer Simon Mignolet, qui a lui raccroché les crampons. Après la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, Sommer découvrira un quatrième championnat.

Embed t.co

Sous contrat jusqu’à 40 ans

Le Suisse sort de trois saisons réussies à l’Inter, avec deux titres de champion d’Italie et une finale de Ligue des champions perdue face au PSG en 2025. Passé notamment par le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich, le gardien aux 94 sélections n’a visiblement pas encore prévu de ranger les gants, au moins pas avant ses 40 ans.

Les vieux gardiens ont la cote du côté des Boeren.

Septième titre en onze ans pour le Club Bruges