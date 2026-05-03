L’Inter championne d’Italie pour la 21e fois de son histoire

Inter 2-0 Parme

Buts : Thuram (45e+1) et Mkhitaryan (80e)

L’Italie a un nouveau patron ! Le suspense s’était amenuisé depuis de longues semaines déjà, mais c’est désormais officiel : à l’issue d’un cavalier seul, l’Inter Milan récupère son titre de championne d’Italie. Un 21e sacre validé par un ultime succès contre Parme, acquis grâce notamment à un but de Marcus Thuram juste avant la pause (2-0). Avant cela, Nicolò Barella avait fracassé la barre en début de partie, manquant de réussite pour ouvrir le score. Une mission finalement confiée à l’attaquant tricolore, parfaitement décalé sur la droite de la surface par Piotr Zieliński (1-0, 45e+1).

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Un 21e sacre pour l’Inter

De quoi prendre le score juste avant la pause, pour ne plus le lâcher. Le second acte sera ainsi largement moins animé, jusqu’à ce que Lautaro Martínez (à la passe) et l’éternel Henrikh Mkhitaryan (à la finition) ne viennent à leur tour participer à la fête (2-0, 80e). Comme un symbole. Avec cette précieuse victoire, l’Inter porte son avance sur Naples à douze points à trois journées de la fin et ne pourra donc plus être rejointe. Un an après la désillusion du sprint final raté et d’une saison terminée sans le moindre titre, les Nerazzurri sont de retour au sommet de la Botte.

Retour du Scudetto dans le Sud la saison prochaine ?

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