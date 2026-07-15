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Les médias espagnols fustigent la prestation des Bleus

ABS
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Les médias espagnols fustigent la prestation des Bleus

Cauchemar à Dallas. Attendus au tournant mardi soir, les Bleus ont totalement déjoué face à l’Espagne et ne disputeront pas une troisième finale de Coupe du monde d’affilée. Une défaite française, mais aussi une spectaculaire victoire de la Roja, qui n’a pas échappé aux médias espagnols.

Marca loue ce matin « une roche nommée Espagne », insistant sur la solidité défensive et la maîtrise du jeu du onze de Luis de la Fuente, tout en évoquant « un labyrinthe dont les Bleus n’ont jamais pu sortir.» Mundo Deportivo ne cache pas non plus son enthousiasme, affirmant que l’Espagne a montré hier « sa meilleure version de cette Coupe du monde.» Le média catalan s’est également amusé de la réaction de Marc Cucurella après le match, en titrant : « Quel putain de récital ! » Enfin, AS loue, très justement, la capacité qu’a eue cette Roja à «dompter une bête, et à rapetisser des géants comme Mbappé, Olise ou Dembélé.»

La France a beaucoup déçu…

Les médias espagnols ne se sont pas montrés très tendres avec les joueurs de Didier Deschamps. Mundo Deportivo déplore une équipe de France « qui n’a pas su réagir » et a soulevé le manque de justesse offensive des Bleus en constatant que la France n’a eu que deux occasions : « Une frappe de Mbappé de l’extérieur de la surface, puis une autre de Doué, finalement captée par Unai Simón.» De son côté, Marca relève le match sans de Kylian Mbappé, qui « arrête d’être Kylian Mbappé au pire des moments » Pire encore, Marca considère cette prestation des Bleus comme « une panne sans précédent.»

L’histoire d’un non-match que personne, ou presque, n’attendait…

France-Espagne n'a pas fait que des déçus

ABS

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