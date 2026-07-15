Les Espagnols chambrent les attaquants français

La fiesta dans le vestiaire espagnol. Quelques minutes après leur qualification en finale de la Coupe du monde, les Espagnols ont fêté leur succès contre la France dans le vestiaire. L’occasion de crier des « Vamos » toutes les cinq secondes, mais aussi de chambrer les joueurs français, impuissants sur la pelouse de Dallas face à la supériorité collective de la Roja.

Cucurella infaillible

Auteur d’un match solide défensivement, Marc Cucurella a hurlé « quelle putain de masterclass » en entrant dans le vestiaire. Un de ses coéquipiers, qu’on ne voit pas sur les images, Fabián Ruiz selon les internautes, lui a alors répondu « tu l’as mangé, sors-le de ta poche » en référence aux attaquants français muselés par le nouveau joueur du Real Madrid. Des louanges méritées pour Cucurella qui, sur son côté gauche, a bel et bien dégusté Ousmane Dembélé et Michael Olise.

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Le Real Madrid a enfin trouvé un défenseur potable.

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