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France-Espagne n’a pas fait que des déçus

ABS
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France-Espagne n’a pas fait que des déçus

L’équipe de Luis de la Fuente a donc foutu la clim’ à plus de 20 millions de Français. Mardi soir, malgré la défaite des Bleus face à l’Espagne, M6 a réuni 20,24 millions de téléspectateurs en moyenne, soit la meilleure audience de l’année. Ce chiffre doit être en réalité bien plus élevé si l’on prend en compte tous ceux qui ont suivi cette demi-finale de Coupe du monde en famille, dans des bars ou dans des lieux publics. À noter que le pic d’audience s’est situé en fin de première mi-temps, avec 22,40 millions à 21h50.

France-Maroc 2022 devant France-Espagne 2026

Cependant, les chiffres ne dépassent pas ceux de la demi-finale 2022. Les joueurs de Didier Deschamps avaient attiré une moyenne de 20,70 millions de fans devant France-Maroc. Reste à voir si samedi, l’équipe de France parviendra à attirer autant de téléspectateurs pour la petite finale contre l’Argentine ou l’Angleterre.

Pas sûr que les footix regardent ce match.

Les mots de Mikel Merino pour William Saliba

ABS

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