Ces Donald auxquels on a envie de souhaiter une bonne fête

Ne jamais oublier les fêtes de vos proches. Un jour après la défaite des Bleus, le calendrier affiche aujourd’hui que ce 15 Juin 2026 est la Saint Donald, de quoi rendre hommage à tous les Donald qui méritent une tape dans le dos ou un petit texto. La liste est non-exhaustive, vous pouvez la compléter avec vos connaissances :

Donald Duck, canard attachant et accessoirement oncle de Riri, Fifi, Loulou.

Donald Glover, pour la culture et pour Atlanta.

Donald Knuth, grand mathématicien et programmateur américain.

Donald Draper, ce salaud charismatique et surtout toxique.

Richard et Maurice McDonald, créateurs du fast food que n’aime pas François Bayrou.

Donald Géoffroy, habitant du 17e arrondissement de Paris.

La rivière Donald, en Nouvelle-Zélande.

Donald Sutherland, parce qu’on peut aussi avoir une pensée pour le cinéaste disparu en 2024.

Donald Reignoux, qui n’est autre que la voix de Jesse Eisenberg, Channing Tatum, Jonah Hill, Casey Affleck, Eddie Redmayne ou encore Andy dans Toy Story (team VOSTFR quand même).

Donald Mustard, le créateur de Fortnite.

Donald Faison, pour les fans de Scrubs.

Donald Sloan, pour les fans de Trashstalk.

Donald Bellisario, merci pour Magnum.

Donald Knuth, pour le côte geek.

Donald Tusk.

Donald, ce petit village de l’Etat de Victoria en Australie.

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