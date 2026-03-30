S’abonner au mag
  • Amical
  • Angleterre-Japon

Thomas Tuchel est complètement fou du Japon

SW
24 Réactions
Thomas Tuchel est complètement fou du Japon

Pas besoin de Captain Tsubasa ni de Blue Lock pour qu’un footeux s’éprenne du pays du Soleil levant. Alors que l’Angleterre s’apprête à recevoir le Japon à Wembley ce mardi pour un match amical plutôt alléchant, Thomas Tuchel a déroulé le tapis rouge pour les visiteurs.

« J’ai eu la chance de visiter le Japon deux fois pour le football et le niveau d’hospitalité, d’accueil et de respect était incroyable, raconte le sélectionneur des Three Lions. C’est tout simplement la façon de vivre des Japonais, on le voit partout, dans les cafés, dans la mode. C’est fascinant à voir. »

La culture japonaise, le coup de coeur de Tuchel

L’ex-coach du PSG ne s’est pas arrêté là, tenant vraiment à figurer dans la prochaine pub de voyage pour l’Archipel en valorisant la culture nipponne : « C’est évidemment très différent de notre culture, mais ça toujours été un plaisir de passer du temps au Japon, d’être accueilli là-bas et de plonger dans cette nouvelle culture. Je l’ai vu avec les joueurs japonais que j’ai entraînés. Ils sont toujours respectueux, ce sont les meilleurs coéquipiers dont on peut rêver. Toujours prêts à s’entraîner, à jouer, à s’adapter et à faire le nécessaire pour aider l’équipe. Ce sont des personnes très respectueuses et humbles. »

Bravo à lui de ne pas avoir mentionné le nettoyage des tribunes et des vestiaires après les matchs.

Jermain Defoe devient entraîneur

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.