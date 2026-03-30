Thomas Tuchel est complètement fou du Japon

Pas besoin de Captain Tsubasa ni de Blue Lock pour qu’un footeux s’éprenne du pays du Soleil levant. Alors que l’Angleterre s’apprête à recevoir le Japon à Wembley ce mardi pour un match amical plutôt alléchant, Thomas Tuchel a déroulé le tapis rouge pour les visiteurs.

« J’ai eu la chance de visiter le Japon deux fois pour le football et le niveau d’hospitalité, d’accueil et de respect était incroyable, raconte le sélectionneur des Three Lions. C’est tout simplement la façon de vivre des Japonais, on le voit partout, dans les cafés, dans la mode. C’est fascinant à voir. »

La culture japonaise, le coup de coeur de Tuchel

L’ex-coach du PSG ne s’est pas arrêté là, tenant vraiment à figurer dans la prochaine pub de voyage pour l’Archipel en valorisant la culture nipponne : « C’est évidemment très différent de notre culture, mais ça toujours été un plaisir de passer du temps au Japon, d’être accueilli là-bas et de plonger dans cette nouvelle culture. Je l’ai vu avec les joueurs japonais que j’ai entraînés. Ils sont toujours respectueux, ce sont les meilleurs coéquipiers dont on peut rêver. Toujours prêts à s’entraîner, à jouer, à s’adapter et à faire le nécessaire pour aider l’équipe. Ce sont des personnes très respectueuses et humbles. »

Bravo à lui de ne pas avoir mentionné le nettoyage des tribunes et des vestiaires après les matchs.

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