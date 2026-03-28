Le Japon vient à bout de l’Écosse

Écosse 0-1 Japon

But : Ito (84e)

Vous vous souvenez de Junya Ito ? Comme toutes les autres sélections qualifiées pour la Coupe du monde dans moins de trois mois, le Japon et l’Écosse profitent de cette trêve internationale pour effectuer leurs derniers réglages. Disputé au Hampden Park de Glasgow, le duel entre les deux sélections n’aura pas donné lieu à beaucoup de spectacle. Jusqu’à ce but d’Ito à quelques minutes du terme, qui offre la victoire aux Samurai Blue (0-1).

FULL TIME: Scotland 0-1 Japan. A late goal for the visitors gives them victory in a tight game at the National Stadium. #SCOJPN pic.twitter.com/dmmdDcG4aa — Scotland National Team (@ScotlandNT) March 28, 2026

Engagés dans une large revue d’effectif (dix changements au total), les Nippons avaient jusqu’alors tout tenté, mais aucune de leurs seize premières tentatives n’avait fait mouche. Et puis, sur une remise astucieuse de Kento Shiogai, c’est l’attaquant rémois qui débloque enfin la partie à quelques minutes de son terme et climatise Glasgow (0-1, 84e).

Pas le match que l’on retiendra dans cette trêve internationale.

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