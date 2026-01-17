La célébration malchanceuse d'un gardien poissard

Ça, ce n’est pas de bol. Lors du quart de finale de la Coupe d’Asie opposant le Japon à la Jordanie, un malheureux concours de circonstances a dégoûté cette dernière et son gardien Abdel Rahman Al-Talalga. Lequel n’a vraiment, vraiment pas eu de chance sur le coup.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Car pendant les tirs au but, alors que les deux équipes n’avaient pas su se départager (1-1), le gardien a en effet réalisé une belle parade sur la deuxième tentative adverse et célébré son arrêt… qui n’a finalement pas été suffisant, puisque le ballon a réussi à entrer dans les cages après avoir rebondi au sol. Et devinez qui l’a emporté ?

⏱️ FIN Le Japon U-23 🇯🇵 s'impose ✅ aux TAB 4-2 face à la Jordanie U-23 🇯🇴 grâce à 2 arrêts de Rui Araki, et une grosse erreur du gardien adverse, et file en 1/2 Finale de l'AFC Asian Cup U-23 🏆 ! 👏 https://t.co/GPpwnf6VBb pic.twitter.com/6hto3w2z9c — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFra) January 16, 2026

Le Japon qualifié pour les huitièmes de la Coupe d’Asie