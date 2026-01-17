S’abonner au mag
  • Coupe d'Asie U23
  • Quarts
  • Japon-Jordanie (1-1, 4 TAB 2)

La célébration malchanceuse d'un gardien poissard

La célébration malchanceuse d'un gardien poissard

Ça, ce n’est pas de bol. Lors du quart de finale de la Coupe d’Asie opposant le Japon à la Jordanie, un malheureux concours de circonstances a dégoûté cette dernière et son gardien Abdel Rahman Al-Talalga. Lequel n’a vraiment, vraiment pas eu de chance sur le coup.

Car pendant les tirs au but, alors que les deux équipes n’avaient pas su se départager (1-1), le gardien a en effet réalisé une belle parade sur la deuxième tentative adverse et célébré son arrêt… qui n’a finalement pas été suffisant, puisque le ballon a réussi à entrer dans les cages après avoir rebondi au sol. Et devinez qui l’a emporté ?

Le Japon qualifié pour les huitièmes de la Coupe d’Asie

30
Revivez PSG-Lille (3-0)
