Six joueurs de Ligue 1 à la Coupe d’Asie 2024

Retour à la case Qatar.

Un peu plus d’un an après le Mondial 2022, c’est au tour de la Coupe d’Asie des nations de se disputer dans l’émirat, du 12 janvier au 10 février. Pour l’occasion, six joueurs de Ligue 1 ont été retenus. Tête de gondole de cette délégation : Kang-in Lee. A 22 ans, le joueur du PSG tentera de remporter un second trophée avec son pays, après la victoire aux Jeux Asiatiques octobre dernier.

Sans surprise, les deux Samouraï Blue du Stade de Reims, Junya Ito (30 ans) et Keito Nakamura (23 ans), seront aussi au rendez-vous, avec une petite caisse de champagne dans la valise, au cas où, pour un Japon favori et ambitieux autour d’un autre pensionnaire de Ligue 1 : Takumi Minamino. Le Montpelliérain Moussa Al-Taamari, international jordanien et le Lensois Abdukodir Khusanov, international ouzbek, complètent cette liste.

Un Ange a mis une pièce sur la Corée du Sud.

